Pakistan'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi alarmı

İSLAMABAD, 6 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaleti yönetimi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle bir doktorun hayatını kaybetmesinin ardından, virüsün eyalet genelinde yayılmasına karşı Pazar günü kırmızı alarm yayımladı.

Belucistan Başbakanı Mir Ali Mardan Domki, eyaletin sağlık ve hayvancılık departmanlarına, ülkede 16 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan KKKA hastalığını engellemek için acil önlemler alma talimatı verdi.

Başbakan, KKKA virüsü konusunda halkın bilinçlendirilmesini ve çiftçilerin mandıra çiftliklerinde antivirüs spreyi bulundurmaları konusunda bilgilendirilmesini istedi.

Eyalet merkezi Quetta'daki Şehir Hastanesi'nde görev yapan doktor, hayatını kaybetmeden üç gün önce semptomlar göstermeye başlamış ve KKKA teşhisi almıştı.

Xinhua'ya konuşan hastane sözcüsü Waseem Baig, ölen doktor da dahil olmak üzere hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevli çok sayıda doktora ve sağlık personeline KKKA teşhisi konulduğunu ve durumu ağır olan 7 hastanın Karaçi'deki bir hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Bunyaviridae ailesinden kene kaynaklı bir virüsün neden olduğu yaygın bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu hastalık, insanlar arasında enfekte kan ve vücut sıvılarıyla yakın temas sonucu bulaşabiliyor. Hastalık kaynaklı ölüm oranı ise yüzde 10 ila 40 arasında seyrediyor.