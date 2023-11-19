Pakistan'da hava kirliliği nedeniyle maske takma zorunluluğu

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmak zorunlu hale getirildi. Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, halk sağlığına öncelik vermenin ortak sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmak zorunlu hale getirildi.

Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, halk sağlığına öncelik vermenin ortak sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Nakvi, Pencap eyaletinde hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Karara göre, Lahor, Nankana Sahib, Şekipura, Kasur, Gujranvala, Gujrat, Naroval, Hafızabad, Sialkot ve Mandi Bahauddin bölgelerinde 20 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar maske takmak zorunlu olacak.

Yetkililer, dün Lahor'da 28 ve 29 Kasım'da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıkların başladığını açıklamıştı.

Pencap'ta 8 Kasım'da, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edilmişti.