Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi görüyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ (Mazhar Fuat Özkan) grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" dedi.