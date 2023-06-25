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Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi görüyor

Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi görüyor

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ (Mazhar Fuat Özkan) grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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