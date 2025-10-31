Özel Gereksinimli Üçüzler İçin Kampanya Mücadelesi

ADANA'da özel gereksinimli üçüz oğullarının ihtiyaçlarını karşılamak için eşine takı satarak destek olmaya çalışan Mekselina Akan (36), çocuklarının kök hücre ve fizik tedavileri için, Valilik onaylı kampanya başlatmaya çalıştıklarını söyledi. Akan, "Bu kampanyayı başlatabilirsek, çocuklarım tedavi alabilecekler. Sürekli olarak fizik tedavi almaları gerekiyor ve çocuk başına yıllık yaklaşık 1'er milyon gibi bir rakam tutuyor. Hayırseverler ve devlet büyüklerinin de yanımızda olmasını, kampanyamızın bir an önce onaylanmasını istiyoruz" dedi.

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan satış danışmanı Sabahattin Akan (39) ile evlenen Mekselina Akan, 6 yıl önce üçüz erkek bebeklere hamile olduğunu öğrendi. Akan çifti büyük mutluluk yaşarken, üçüzler ise 30 haftalık doğdu. Hemen ardından yüksek sarılık geçiren üçüzlerden Poyraz ve Doruk'a, 'Serebral Palsi' teşhisi kondu. Aile yıllarca 2 oğlunun tedavisi için mücadeleler verdi. Özel eğitimler ve fizik tedavilerin yanı sıra durumu Doruk'a göre daha ağır olan Poyraz için Valilik onaylı kampanya başlatıldı. Böylelikle Poyraz geçen yıl 8 doz kök hücre tedavisi aldı. Bu süreçte Ege'ye de otizm tanısı kondu. Akan ailesi bu kez 3 oğlu için de Valilik onaylı kampanya yapılması talebinde bulundu.

Asgari ücretle 3 oğlunun sağlık giderlerini karşılamakta güçlük çeken Sabahattin Akan'a, anahtarlık, toka ve çelik takılar satarak destek olan eşi Mekselina Akan, "3 silahşörün annesiyim. Zor bir dönemden geçiyoruz. El birliğiyle bir savaş veriyoruz. Bu yolda birbirimizden güç alıyoruz. Oğullarımın tedavilerine destek verebilmek için sosyal medya hesabım üzerinden çelik takı, toka, anahtarlık, çanta gibi ürünler satmaya çalışıyorum. Çünkü eşime ancak bu şekilde destek olabilirim" diye konuştu.

'KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İÇİN 2'NCİ KAMPANYAYA İHTİYAÇ VAR'

Oğulları için ikinci kez Valilik onaylı kampanya başlatmaya çalıştıklarını ifade eden Akan, "Bu kampanyayla oğullarım 8'er doz 'Eksozom' tedavisi alabilecekler. Eksozom kök hücrenin proteini olarak geçiyor. Akabinde sürekli olarak fizik tedavi almaları gerekiyor ve çocuk başına yıllık yaklaşık 1'er milyon gibi bir rakam tutuyor. Onun dışında Poyraz'ın ayakta durma sehpası, skolyoz koltuğu, oturma sehpası gibi medikal aletleri var. Bu aletlerle günlük çalışmalar yapılıyor ki sürekli yatmasın ve kardeşlerine eşlik edebilsin istiyoruz. Bu da 9 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Oğullarımın sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için ikinci kampanyanın onaylanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SAAT 04.00'TE GÜNE BAŞLIYORUM'

Mekselina Akan, özel gereksinimli oğullarıyla bir gününün nasıl geçtiğini ise şöyle anlattı:

"Poyraz erken uyandığı için sabah saat 04.00'te güne başlıyorum. Önce Poyraz'ın ilaçları ve kahvaltısını veririm. Daha sonra diğer oğullarımın karnını doyururum. Oğullarım özel rahatsızlıklarından dolayı mamayla beslenen ve bezlenen çocuklar. Daha sonra annem gelir. Eğer o gün fizik tedavilerimiz yoksa çocuklarımı ona emanet eder, aldığım siparişler için çarşıya giderim. Siparişleri alır, kargolar sonra eve gelirim. Çocukların özel ihtiyaçlarını karşılar, temizlik, yemek yaparım. Haftada 4-5 günümüz ise fizik tedavi merkezinde geçiyor. Eve de fizyoterapist geliyor. Ben gün içinde yorulduğum için eşim işten geldiğinde yemeğini yiyip hemen çocuklarla ilgilenmeye geçer. Şöyle söyleyeyim; bizim dinlenecek zamanımız yok. Bu zorlu dönemde birbirimizden güç alarak el birliğiyle bir savaş veriyoruz. Hayırseverler ve devlet büyüklerinin de bize el uzatmasını, bizim yanımızda olmasını, kampanyamızın da bir an önce onaylanmasını istiyoruz."