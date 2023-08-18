Özel Ege Şehir Hastanesi Sermaye Artırımı Kararı Aldı

İzmir'de faaliyet gösteren Özel Ege Şehir Hastanesinin sermaye artırım kararı aldığı, hukuksal süreç nedeniyle faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 2021 Haziran'dan bu yana sağlık hizmeti veren kurumda sermaye yetersizliğinin giderilmesi amacıyla yönetimin, sermaye artırım kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sermaye artırım kararıyla ilgili hukuksal süreç faaliyetimize ara verme zorunluluğuna neden olmuştur. Hukuksal sürecin sonucu beklenilmeden sermaye kaynağının oluşturulması ve ara verilen hastane faaliyetine devam edilebilmesi amacıyla ortaklar arasında yapılan görüşmeler devam etmekte olup nihai sonuçlar çalışanlarımıza ve kamuoyuna açıklanacaktır."