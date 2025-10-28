Haberler

Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi'nde 29 Ekim Coşkusu

Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi'nde 29 Ekim Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Tören, hastane yönetimi, hekimler, hemşireler ve tüm personelin katılımıyla gerçekleşti.

Cumhuriyetimizin 102. yılı, Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi'nde büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Hastane bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene hastane yönetimi, hekimler, hemşireler ve tüm personel katıldı.

Törende konuşan Başhekim Op. Dr. Ali Derinöz, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü hep birlikte gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, her birimizin omuzlarında yükselmeye devam ediyor. Bizler, sağlık çalışanları olarak bu emanete sahip çıkmanın en anlamlı yollarından birini temsil ediyoruz. Çünkü insanı yaşatmak, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmaktır."

Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi'nde 29 Ekim Coşkusu

Ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Özeren, Cumhuriyet'in gelişim ve ilerlemenin sembolü olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bizler, Cumhuriyetin ışığında sağlık hizmetlerimizi sürekli geliştirerek daha iyiye ulaşmak için durmadan çalışacağız. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet, gelişmektir; Cumhuriyet, geleceğe güvenle bakmaktır. Ülkemiz sağlıkta dünyanın en iyi ülkelerinden biridir. Durmadan çalışmaya ve halkımızın sağlığını korumaya, iyileştirmeye devam edeceğiz."

Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi'nde 29 Ekim Coşkusu

Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi'nde 29 Ekim Coşkusu

Konuşmaların ardından Balkan Bandosu, günün anlam ve önemine uygun marşlar çalarak törene renk kattı. Hastane çalışanları marşlara hep birlikte eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutlayarak, Atatürk'ün izinde çağdaş ve güçlü Türkiye ideallerine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor! Şirket tarihinin en büyüğü

Teknoloji devi tarihinin en büyük işten çıkarma operasyonunu başlattı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı

Aman dikkat! TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.