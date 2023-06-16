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Oyun oynayan çocuğu yılan soktu

Sağlık Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çitli mahallesinde oyun oynarken yılanın ısırdığı 13 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Oyun oynayan çocuğu yılan soktu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çitli mahallesinde oyun oynarken yılanın ısırdığı 13 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 18.30 sıralarında Çitli mahallesi otluk alanda meydana geldi. Oyun oynayan Umut A.'yı bir anda otların arasından çıkan yılan ısırdı. Bacağında acı hisseden çocuk ailesine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Sağlık

İnegöl Bursa Sağlık Haberler

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