Oyun oynarken camdan atlayan kedinin karnına odun parçası saplandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta karnına 25 santimetre uzunluğunda odun parçası saplanan British cinsi Kedi, 2 saatlik operasyonla odun parçası karnından çıkarıldı.

Karabük'te British cinsi sahipli bir Kedi, oyun oynarken, evin penceresinden atlayarak kapının önünde duran 25 cm odun parçası karnından saplandı. Saplanan odun parçası kedinin karnından girerek arka ayağından çıktı. Kediyi kanlar içinde gören sahibi hemen veteriner kliniğe getirdi. Ancak veteriner kliniğinde yeterli teçhizat bulunmadığı için kedi Zonguldak'a sevk edildi. Kent merkezinde bulunan Zonguldak Veteriner Kliniğine getirilen kedi veteriner hekim Önder Alkan tarafından röntgen çekildi. Röntgeni çekilen kedi hemen ameliyatta alındı. İki saat süren ameliyat sonucunda kedinin karnına saplanan odun parçası ikiye bölünerek çıkarıldı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen kedi bir kaç gün içerisinde yoğun bakımdan çıkarılarak taburcu edilecek.

Veteriner Hekim Önder Alkan, "Karabük'ten sevk edilen bir hastamız. Geldiğinde sopa girmiş. Karından girmiş, arka bacaktan çıkmış. Tabi ki burada en önemli şey, fazla zedelenmemiş, müdahale edilmemiş çekilmemiş. Gördüğünüz gibi çekilmiş olsaydı, bize gelemezdi ölürdü. Acil olarak ameliyata aldık. Yabancı cismi yerinden çıkardık. Dokuları onardık. Bir kaç damarda sıkıntı vardı onları da tamir ettik. İnşallah beklenmedik bir şey gelişmezse taburcu edeceğiz. Tabi bu nadir olarak gözüken bir şey. 25 cm uzunluğunda bir odun parçası girmiş. Hayati bir durum olmaması güzel bir durum olması şans. Bize de ulaşamayabilirdi. Bağırsakları patlatabilirdi. İdrar kesesi kaslar. Bunların hepsini onardık. Ana damarların kenarlarından geçmiş. Başarılı bir operasyonla çıkardık" dedi.