Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası başka canlara da umut oluyor

İzmir'de lösemiyle mücadele eden Öykü Arin Yazıcı adına başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası, donörlerin desteğiyle başka canlara da umut olmaya devam ediyor. Kampanyaya destek veren donörlerden Çiğdem Öztürk, başka bir hastayla eşleşerek şifa bulduğunu söyledi. Kampanya halen onlarca çocuğa umut olmaya devam ediyor.

İZMİR'de lösemiyle mücadele eden Öykü Arin Yazıcı (8) adına düzenlenen 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasına destek veren donörler, başka canlara umut olmaya devam ediyor. Kampanya için 2018 yılında donör olan, mart ayında başka bir hastayla eşleşip şifa olan Çiğdem Öztürk, "Öykü'cüm sayende başka bir cana can oldum. Ne kadar büyük bir destan yazdığını büyüyünce daha iyi anlayacaksın" dedi.

İzmir'de yaklaşık 5 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak, enfeksiyon kapmaması için özen gösterilen Öykü Arin, hasta olmamak için büyük uğraş verdi. 2020 yılı ağustos ayında İzmir'deki evine dönen Öykü Arin, sık sık Antalya'ya gelip kontrollerine devam ediyor.

Öykü Arin'in annesine video çekip gönderen Çiğdem Öztürk ise "2018 yılında kampanyayı duyar duymaz Kızılay'a donör olmak için başvurmuştum. 2023'ün mart ayında Sağlık Bakanlığı'ndan aranarak eşleşmem gerçekleştiği haberini aldım. Bazı tetkikler ve prosedürlerin ardından acısız, narkozsuz, ameliyatsız bir yöntem olan aferez yöntemiyle aşıyla çoğaltılan kök hücrelerim alıcıya nakledildi. Lütfen donör olmaktan korkmayın. Bir cana can olun" dedi. Öykü Arin için de özel video çeken Çiğdem Öztürk, "Öykü'cüm senin sayende donör oldum. Bir cana can oldum. Güzel annenin ve senin koca yüreğinden öpüyorum. Ne kadar büyük bir destan yazdığını büyüyünce daha iyi anlayacaksın. Ömrün güzel olsun" dedi.