Oya Aydoğan'ın ölümüne neden olan hastalıktan, ameliyatla kurtuldu

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve Dr. Adnan Yalçınkaya, aort damarının yırtılmasına bağlı kalp rahatsızlığı geçiren Azize Tosun'u (74), başarıyla ameliyat etti. Doç. Dr. Yener ise "Bu hastalıkta 10 hastadan 8'i ne yazık ki hastaneye gelemeden hayatını kaybediyor veya sakatlık riski olabilir. Rahmetli sanatçı Oya Aydoğan da bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmişti" dedi.

Antalya'da emekli hemşire Azize Tosun, 10 gün önce göğüs ağrısı, baş, boyun ve kollarda şişlik ile kızarıklık şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tetkikleri yapılan Tosun'un, aort damarının genişlediği, baloncuklaştığı ve yırtıldığı belirlendi. Tetkiklerin ardından hasta, Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve Dr. Adnan Yalçınkaya tarafından acil ameliyata alındı. Tosun, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Ameliyattan başarıyla çıkan Azize Tosun, 1.5 yıl önce baypas olduğunu, geçen cuma güne kadar iyiyken, evde oturduğu sırada rahatsızlandığını ve hastaneye gittiklerini anlatarak, "Ameliyat öncesi doktorlar bana ümit vermedi, ama 'Bize güven teyze' dediler. Çok şükür iyi geçti, Allah razı olsun. Bu rahatsızlığın yüzde 80'i ölüm" diye konuştu.