Otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik konferans düzenlendi Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binyamin Birkan: "Geçmişte birçok hastalığı nasıl bilimsel kanıtı olan yöntemlerle yendiysek bugün otizmi de bilimsel kanıt olan yöntemlerle yeneceğiz" Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik konferans düzenlendi

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binyamin Birkan:

"Geçmişte birçok hastalığı nasıl bilimsel kanıtı olan yöntemlerle yendiysek bugün otizmi de bilimsel kanıt olan yöntemlerle yeneceğiz"

DİYARBAKIR - Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binyamin Birkan, "Geçmişte birçok hastalığı nasıl bilimsel kanıtı olan yöntemlerle yendiysek bugün otizmi de bilimsel kanıt olan yöntemlerle yeneceğiz" dedi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda Aba Otizm Eğitim Merkezi tarafından otizmli çocuklar ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırılması amacıyla konferans gerçekleştirildi.

Konferansa katılan Birkan, otizmin geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ancak bilimsel yayınlarda otizmi 1940'lı yıllarda görmeye başladıklarını söyledi.

1940'lı yıllarda otizmin nadir görülen hastalıklar arasında olduğunu bildiren Birkan, şunları kaydetti:

"70'li yıllarda her 10 bin çocuktan birisi otizm tanısı alıyordu. 80'li yıllarda 2500, 90'lı yıllarda 1000'lere, 2000'li yıllarda ise 100'lü rakamlara düşüyor. Bugün ise her 36 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı bilimsel çalışmalarda söyleniyor. Sorun davranışsal. Doğuştan geliyor ama çocuğun davranışlarına bakarak otizmi fark edebiliyoruz. Dolayısıyla sorun davranışsal olduğu için fark etmek ve tanı koymak gecikiyor. Dış görünüşte bir farklılık olmuyor ve diğer çocuklardan hiçbir farkı olmuyor. Sadece davranışları farklı oluyor."

Otizmin tıbben bir tedavisinin olmadığını aktaran Birkan, otizmli bireyde epilepsi nöbetleri, mide ve bağırsak sorunları, migren ve diş ağrılarının görüldüğünü kaydetti.

Özel eğitimlerde son 15 yılda önemli değişimler yaşandığını ifade eden Birkan, "Toplumun genelinde eğitim ve sağlıkta çok fazla farkındalık oluştu. Otizm araştırılmaya başlandı. Bugün davranış sorunlarına ve beceri yetersizliklerine özel eğitim metotlarıyla destek verebiliyoruz. Bilim dallarında yer alan metotları erken yaşta fark ederek, profesyonelce uygulayabilirsek otizm umut vadeden bir yolculuğa dönüşebiliyor. Aklınızın alamayacağı ve hayalini kuramayacağınız gelişmeler olabiliyor. Yüzde 50'si bizim gibi hayat sürebiliyor. Bir kısmı ise destekle hayatına devam edebiliyor. Geçmişte birçok hastalığı nasıl bilimsel kanıtı olan yöntemlerle yendiysek bugün otizmi de bilimsel kanıt olan yöntemlerle yeneceğiz. Bilime güvenmek ve sırtımızı bilime dayamak zorundayız" dedi.

Aba Otizm Eğitim Merkezi'nin kurucusu Yılmaz Elaldı, başladıkları yer ile şimdi arasında çok mesafe kat ettiklerini söyledi. Devletin de burada ve olaya duyarlı olması kendilerini daha da onure ettiğini belirten Elaldı, "Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başlama ile şimdiye kadar konferanslara gelmişiz. Bugün en iyi otizm profesörünü getirmişiz, aileler ile buluşturmuşuz. Bundan daha keyifli, daha güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Uzmanların sunumlarının ardından konferans, otizmli çocukların ebeveynlerinin soruların cevaplanmasıyla sona erdi.