'Otizmli bireylerin kaçma davranışına karşı güvenlik becerileri programı'

Otizmli bireylerin sokakta, parkta veya herhangi bir toplumsal yaşam alanında bir anda ailelerinin veya bakıcılarının yanlarından ayrılıp kaçma davranışı gösterebildiklerini söyleyen ABA Klinik Çocuk Gelişim Merkezi Kurucu Müdürü Duygu Selen Bayram, "Kaçma davranışı otizmli bireylerin güvenlikleri açısından ciddi tehlike olarak görülmektedir. Biz ABA Klinik olarak öğrencilerimiz ve ebeveynleri için daha güvenli bir yaşam yaratmak adına her öğrencimizin programlarında güvenlik becerilerine de yer vermekteyiz" dedi.

Yaz ayları ile birlikte otizmli bireylerin ev dışında vakit geçirme süreleri artmaktadır. Otizmli bireyler sokakta, parkta veya herhangi bir toplumsal yaşam alanında bir anda ailelerinin veya bakıcılarının yanlarından ayrılıp kaçma davranışı gösterebilirler. Kaçma davranışı otizmli bireylerin güvenlikleri açısından ciddi tehlike olarak görülmektedir. Kaçma davranışları çoğu zaman kazalarla da sonuçlanabilmektedir. ABA Klinik Çocuk Gelişim Merkezi Kurucu Müdürü Duygu Selen Bayram, otizmli bireylerin büyük bir çoğunluğunda kaçma davranışının bulunduğunu bu durumun çocukların güvenlikleri için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

'EĞİTİMCİ KADROMUZA GÜVENLİK BECERİLERİ EĞİTİMİ ALDIRDIK'

ABA Klinik olarak otizmli bireylere bilimsel dayanaklı uygulamalarla uluslararası standartlara uygun eğitim hizmeti sunduklarını kaydeden Bayram, şunları söyledi:

"Eğitim programımız otizmli bireyler için geliştirilmiş, dil iletişim ve sosyal etkileşim becerilerinden, istihdam becerilerine çok geniş bir çerçeve bize sunmaktadır. Programımız içerisinde güvenlik becerileri de yer almaktadır. ABA Klinik olarak güvenlik becerilerini otizmli bireylere daha etkili öğretebilmek adına eğitimci kadromuza Amerika'dan Dr. Bridget Taylor'dan otizmli bireylere güvenlik becerilerinin öğretimi eğitimini aldırdık. Bu eğitimden sonra güvenlik becerilerinin öğrencilerimize kazandırılması adına merkezimizde çalışmalar başlattık. Güvenlik becerileri ile ilgili yapılmış çalışmalarda, otizmli bireylerin yaklaşık yüzde 50'sinin kaçma davranışına sahip olduğunu, kaçma davranışı gösteren otizmli bireylerin yaklaşık yarısının isim adres, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini iletemediği, kaçma davranışı gösteren her 3 otizmli çocuktan 2 sinin bir trafik kazasıyla karşı karşıya kaldığı, otizmli bireye sahip ebeveynlerin en büyük stres kaynağının kaçma davranışı olduğu, kaçma davranışı gösteren otizmli bireylerin ebeveynlerinin yüzde 62'sinin kaçma davranışından dolayı sosyal hayata katılım gösteremediği, kaçma davranışı gösteren ebeveynlerin yüzde 40'ının kaçma davranışından dolayı uyku bozukluğu yaşadığı ve kaçma davranışı gösteren otizmli bireylerin yüzde 80'inin herhangi bir profesyonelden bu konuda destek almadığı sonucu görülmüştür. Bu sebeple biz ABA Klinik olarak öğrencilerimiz ve ebeveynleri için daha güvenli bir yaşam yaratmak adına her öğrencimizin programlarında güvenlik becerilerine de yer vermekteyiz."

'GÜVENLİK BECERİLERİ ÇALIŞILDI'

ABA Klinikte eğitim alan Bulut Kaan'ın annesi Ayça Alemdar oğlu Kaan'ın eğitimlerde güvenlik becerileri eğitimi aldığını söyleyerek, "Oğlum şu anda 7 yaşında. Bu zamana kadar hep kaçtı diyebilirim. Mesela 3 yaşlarında bir anda elimi bırakarak koşmaları vardı. ABA Klinik'te güvenlik becerileri çalışıldı. ABA Klinik sayesinden şu anda 'beni bekle' dediğim zaman bekliyor, yanımdan ayrılmıyor ve kaçmıyor. Nörotipik bir çocukla bile yapamayacağım şeyleri şu an Kaan ile yapabiliyoruz. Bu da ABA Klinik sayesinde oldu. Güvenlik becerileri gerçekten çok önemli ve bunları Kaan'ın da başarmış olmasına şükrediyorum" dedi.