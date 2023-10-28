Otizmli Bireylere Destek Amacıyla Yapılan İlk Proje: Farket

Farkındalık yaratmak ve otizmli bireylere ve ailelerine destek amaçlı yapılan ilk proje olan 'Farket' şarkısı ve lansman gecesi hakkında bilgiler.

Farkındalık yaratmak ve otizmli bireylere ve ailelerine destek amaçlı yapılan ilk proje sözleri Azra Görgün Kaynarkan'a ait müziği Erkan Sönmez ve Dilek Şimşek tarafından yapılan "Farket" isimli şarkı olurken şarkıyı Vahdet Güney seslendirirken şarkıdaki şiiri Sevgi Çelebi seslendirdi..

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Farket Otizm Saklı Dehalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Azra Görgün KAYNARKAN "Kurduğumuz bu şirketin tek amacı otizmli bireylere ve ailelerine desteği farklı bir pencere açmak istedik. Sadece bağış toplayarak değil aynı zamanda üreterek satışa sunduğumuz projelerden elde edilen geliri gönüllük esası ilkesi dahilinde otizm tanısı almış 0/3 yaş öncelikli olmak üzere tüm çocuklarımızın gereksinimlerine kullanmaktır dedi.

"Farket" adlı şarkının klip çekimlerine Queen Tekstil Seçil Merve Şimşekli, Bahçeşehir Salon Gökhan, Kayra Hand Made, Azze Kirpik Evi gibi kurumların sponsor olduğu lansman gecesine AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kadir Tapucu, Pınar Eliçe, Talat Er, Nicole Rona, Hatem Tutkus, Uğur Özpolat, Fransua Garo, Mehmet Birgin, şair Arzu Ulaş Tayboğa, Mustafa Kemal Karakaya ve guftekar Tuba Baylan gibi siyaset ve sahne dünyasını ünlü isimleri katılırken lansman gecesinde sanatçılar şarkılar ve şiirlerle geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattılar.

Geceye ayrıca medya dünyasının önemli isimleri de katılım gösterdiler… Magazinkolik.com sahibi Nurcan Sabur, Bonnie Vie Dergisi sahibi Hakan Solaker, magazin gazeteciliğinin önemli isimleri Demirhan Hararlı ve Özlem Uçar'da lansmana katılan isimlerdi… Lansmanın tüm görsel çekimleri de Çekiç Medya tarafından gerçekleştirildi…