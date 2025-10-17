Haberler

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yeni Hasta Taşıma Araçları Hizmete Girdi

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastalara daha erişilebilir ve konforlu sağlık hizmeti sunmak için 2 adet ring hasta taşıma ve 3 adet elektrikli taşıma aracı hizmete aldı. Amaç, yaşlı, engelli, hamile ve hareket kısıtlılığı olan bireylerin rahatça hastane içinde ulaşımını sağlamak.

OSMANİYE Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastalara daha erişilebilir ve konforlu bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla 2 adet ring hasta taşıma aracı ve 3 adet elektrikli taşıma aracı hizmete alındı.

Bu kapsamda, hastaneye başvuran yaşlı, engelli, hamile ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların, poliklinik, laboratuvar, görüntüleme ve servis alanlarına güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanıyor. Araçların gün boyunca belirlenen güzergahlarda düzenli olarak hizmet verdiği, hastaların muayene ve işlemlerine zamanında erişebilmeleri için gerekli kolaylıkların sunulduğu belirtildi. Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve hasta odaklı hizmet anlayışını güçlendirmek adına çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz" denildi. Hastane Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Muharrem Serhat Vural ise yaptığı açıklamada, "Yaşlı ve engelli hastalarımıza hastane içerisinde daha rahat ve hızlı hizmet alabilmeleri için ulaşım desteği sağlamaktayız. Amacımız, hastalarımıza güvenli, konforlu ve erişilebilir bir sağlık hizmeti sunmaktır." dedi.

