Osmaniye Devlet Hastanesi Kavşağındaki Sorunlar Gündemde

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, yapımı tamamlanıp faaliyete geçen Osmaniye Devlet Hastanesi kavşağının hala yapılmadığını, üst geçit olmadığını söyledi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte yoğunluğun artması ve hastane kavşağının olmaması tepkilere neden oluyor. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yeni yapılan ve faaliyete geçen Osmaniye Devlet Hastanesi önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yaşadığı zorluğu dün dile getirdi. Vatandaşlarla da konu hakkında sohbet eden Asu Kaya, şunları söyledi:

"ÇÖZÜM YOK, PLAN YOK"

"Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alana yapılan ve yaklaşık 780 milyon TL'ye mal olan Osmaniye Devlet Hastanesi kavşağındaki durum bu. Bundan yaklaşık 7 ay önce çağrı yaptık. Osmaniye Devlet Hastanesi yoluna bir çözüm dedik. Ne bir cep var ne bir yaya geçidi var. Hiçbir planlama yok. Hastaneler yapıyorsunuz ama daha yolunu planlamıyorsunuz. Vatandaşlar aylardır mağdur ve burada kazalar oluyor. En son kazada dün gerçekleşti."