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Ortahisar Belediyesi'nden Diyabet Semineri

Ortahisar Belediyesi'nden Diyabet Semineri
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Ortahisar Belediyesi, 'Sessiz Tehlike Diyabet ve Diyabetik Yara Yönetimi' konulu bir seminer düzenledi. Diyabetin toplumsal tehditleri ve yönetimi hakkında bilgi verildi.

Ortahisar Belediyesince "Sessiz Tehlike Diyabet ve Diyabetik Yara Yönetimi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen seminerde, personele diyabetle ilgili bilgi aktarıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, diyabetin toplumu tehdit eden önemli bir hastalık olduğunu belirterek, "Pek çok diyabet hastası bu durumun farkında değil. Eğitim seminerimizle bu konuya dikkat çekmek istedik." ifadelerini kullandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükriye Hüma Taşçı, diyabetin belirtileri, risk grubundaki kişiler, Tip 1 ve Tip 2 diyabet çeşitleri, beslenmenin önemi başlıkları altında sunum yaptı.

Diyabetik yaraların 4 evrede incelendiğini belirten kimya mühendisi Uğur Eskici de yara oluşumu hakkında personeli bilgilendirdi.

Program, konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
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