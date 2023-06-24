Ormanlık alanda mantar toplarken düşerek yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde mantar toplamak için ormana giden bir kişi ayağının kayması sonucu yaralandı. Cep telefonu ile yardım isteyen kişi sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda mantar toplayan kişi düşerek yaralandı.
İlçenin Gölceğiz Mahallesi'nde mantar toplamak için ormana giden Mustafa Işık, ayağının kayması nedeniyle eğimli arazide yuvarlandı.
Cep telefonu ile yardım isteyen Işık'ın bulunduğu yere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu bölgeden alınarak ambulansa ulaştırılan Işık, Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Sağlık