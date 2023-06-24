Ormanlık alanda mantar toplarken düşerek yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde mantar toplamak için ormana giden bir kişi ayağının kayması sonucu yaralandı. Cep telefonu ile yardım isteyen kişi sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.