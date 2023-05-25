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Organlarıyla 6 Kişiye Umut Olan Mert Toprağa Verildi

Sağlık Haberleri

Organları 6 kişiye umut olan Mert Yıldırım'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Erbaa ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Büyük Cami'de ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Mert Yıldırım Sarmadut Mezarlığında toprağa verildi.

Organları 6 kişiye umut olan Mert Yıldırım'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Erbaa ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Büyük Cami'de ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Mert Yıldırım Sarmadut Mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Devlet Hastanesi Tokat Cami Sağlık Haberler

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