Organlarıyla 6 Kişiye Umut Olan Mert Toprağa Verildi

Organları 6 kişiye umut olan Mert Yıldırım'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Erbaa ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Büyük Cami'de ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Mert Yıldırım Sarmadut Mezarlığında toprağa verildi.