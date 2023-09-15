Organ Naklinde Vücut Reddi Sorunu Kalıcı Olarak Çözüldü

Bilim insanları laboratuvarda üretilen yeni bir antikor ile organ naklinde vücut reddi sorununu çözdüklerini iddia ediyor. Maymunlar üzerinde yapılan deneylerde antikor başarılı oldu ve böbrek ve pankreas nakli için antikor denemesi yapıldı. Bu gelişme, organ nakli hastaları için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları organ naklinde vücut reddi sorununa kalıcı çözüm bulduğu iddiasında. Buna göre laboratuvarda üretilen yeni bir antikor ile organ nakli daha kolay hale gelecek. Şu an için maymunlarda yapılan deneylerde antikor başarılı oldu. İlk denemelerde ise böbrek ve pankreas nakli için antikor denemesi yapıldı.

Organ naklinde vücut reddi sorunu bitiyor mu?

Araştırmacılar, tegoprubart (AT-1501) adını verdikleri antikor ile böbrek ve pankreas nakli sonrasında vücudun organı reddetmemesini engellemeyi başardı.

Aslında bu antikor, ALS hastalığı için geliştirildi. Bu anlamda kar amacı gütmeyen ALS Terapi ve Geliştirme Enstitüsü bu araştırmayı ve geliştirmeyi gerçekleştirdi. Antikor, ALS hastaları için insan deneylerde, organ nakil hastalarına da yardımcı olabileceğine dair ipuçları ortaya çıktı.

Buna göre antikor, T hücreleri tarafından üretilen bir molekülü hedef alıyor. Bu anlamda ALS'de yaygın görülen özel bir bağışıklık tepkisi tipini bastırdığı ortaya çıktı.

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Bunun üzerine aynı tepkinin organ nakli hastaları için de işe yaramayıp yaramayacağını görmek istedi. Antikor organ nakli yapılan maymunlar üzerinde denendi. Böbrek ve Pankreas adacık hücresi nakillerinde kullanılan antikor, vücudun bağışıklık tepkisi vermesini engelledi.

Bu durum özellikle organ bağışı sonrası bağışıklık baskılayan ilaçlar kullanmak zorunda kalan hastalar için umut verici. Yine tedaviden sonra pıhtılaşma sorunu da ortaya çıkmadı.

Bilim insanları yıllar önce benzer alanda bir antikor denemesi yaptı ancak pıhtılaşmaya neden oldu. Bu nedenle organ naklinde vücut reddi yıllardır çözülemeyen sorunlardan biri haline geldi.

Organ nakillerinde en dertli hasta gruplarından biri de böbrek nakli hastaları. Organ naklinde vücut reddi sorunu da bu anlamda en çok da böbrek nakli hastalarını etkiliyor. Bu anlamda araştırmacılar da maymunlarla yaptıkları deneyde buna ağırlık verdi.