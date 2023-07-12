Organ naklinde 10 saatlik operasyon: Peş peşe 3 ameliyat yapıldı

SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde peş peşe kalp ve akciğer nakli

İSTANBUL - SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde arka arkaya 2 kalp, 1 akciğer nakli gerçekleştirildi. Toplamda 10 saat süren ameliyatlar sonrası sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen hastalar yoğun bakıma alındı.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen 3 hastaya peş peşe nakil işlemi gerçekleştirildi. Nakil işlemi için bağışın yapıldığı Balıkesir'e ambulans uçakla giden ekipler aldıkları organı aynı gece içerisinde hastaneye getirdi. İstanbul'dan alınan organlarla birlikte 3 farklı hastaya uygulanan nakil ameliyatı toplamda 10 saat sürdü. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nakil Merkezi Başkanı/Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, 2 kalp nakil işlemini gerçekleştirirken, akciğer nakil işlemini ise akciğer ekibi gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen hastalar yoğun bakıma alındı.

"Çok nadir rastlanacak bir durum"

Ameliyat sonrası konuşan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nakil Merkezi Başkanı/Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, "Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı diyebilirim. Birden fazla donör sunumu oldu. 2 kalp, 1 akciğer nakli yapma sıramız geldi. Aynı anda 3 ameliyathanemizde 3 organ nakli prosedürümüzü gerçekleştirdik. Bu aslında çok nadir rastlanacak bir durum. Aynı anda birden fazla bağış durumu söz konusuysa ve bunlar da bizim hastanemizde sıra bekleyen hastalarımıza sunulursa ekibimiz kuvvetli olduğu için aynı anda birden fazla nakil işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Nakil ameliyatlarımız bitti yoğun bakıma aldık. Bağışçıların biri Balıkesir'den, diğer ikisi de İstanbul içinden. Ekipler, bakanlığımızın ambulans uçağı ile Balıkesir'e uçtular. Oradan kalbi alarak hastanemize getirdiler. İstanbul'da da hem akciğer hem de kalp nakli ekibi arkadaşlarımız ilgili hastaneye giderek organları alıp bizlere getirdiler. Burada da nakil işlemini gerçekleştirdik" dedi.