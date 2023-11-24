Organ Nakli Koordinatörleri Kadın Tıp Öğrencilerine Burs Fonu Oluşturmak İçin Konser Verdi

Organ nakli koordinatörleri, doktor ve müzisyenlerden oluşan Ayda1Detoks grubu, 42'nci konserlerinde kadın tıp öğrencilerine burs fonu oluşturmak için sahne aldı. Konser geliri Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'na bağışlandı.

Organ nakli koordinatörleri, doktor ve müzisyenlerden oluşan "Ayda1Detoks" grubu, 42'nci konserlerinde kadın tıp öğrencilerine burs fonu oluşturmak için sahne aldı.

Bağlamada grubun kurucusu olan Organ Nakil Koordinatörü Hüseyin Yıldırımoğlu, elektro gitarda Doç. Dr. Selçuk Köse, bas gitarda Dr. Anıl Akpınar, bateride Dr. Adnan Sayar ile solist olarak Organ Nakil Koordinatörü Turan Yıldırımoğlu'nun yer aldığı grup, Hayata Bağış Derneği organizasyonunda Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde konser verdi.

Bugüne kadar organ bağışına dikkati çekmek amacıyla farklı yerlerde sahne alan grup, 42'nci konserlerinde eğitime destek olmak için şarkılarını seslendirdi.

Ayda1Detoks grubu, bu konserden elde edilen geliri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında tıp öğrencilerine burs fonu oluşturmak için Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına (KAHEV) bağışladı.

Anadolu Ajansına teşekkür plaketi

Konserde, gruba kuruluşundan bu yana desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Adnan Sayar'a teşekkür plaketi verildi.

Ayda1Detoks grubu, organ bağışı konusunda yaptıkları haberler dolayısıyla sağlık muhabirlerine de teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Elif Küçük ile muhabirler Fatma Demir Turgut, Mesude Erşan, Melike Şahin, Dilşad Dede Taşkın, Didem Seymen ve Melis Bakangöz, teşekkür plaketlerini Organ Nakil Koordinatörü Yıldırımoğlu ve Prof. Dr. Sayar'ın elinden aldı.