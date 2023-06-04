Organ Bekleyen 60 Kişi İzmir'de Organ Bağışı Çağrısı Yaptı

Organ nakli bekleyen 60 kişi, böbrek hastası gencin organizasyonuyla İzmir'de buluşarak organ bağışı çağrısında bulundu.

24 yaşındaki böbrek yetmezliği hastası Dilek Gençyılmaz, kendisi gibi organ bekleyen hastalarla temas kurarak organ bağışı farkındalığına yönelik çalışma yapmak istediğini belirtti.

Gençyılmaz'ın çağrısına olumlu yanıt veren 60 hasta, farklı illerden İzmir'e gelerek Balçova ilçesinde bir lokantada "Organ bağışı hayat kurtarır. Organlarınız toprak olmasın" başlıklı buluşma düzenledi.

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Gençyılmaz, 8 yıldır diyalize girdiğini ve böbrek nakli beklediğini söyledi.

Türkiye genelinde ses getirmek için bir buluşma düzenlediklerini dile getiren Gençyılmaz, ağırlıklı olarak böbrek hastalarının katıldığı buluşmada İstanbul, Hatay, Aydın ve Manisa'dan da hastaları ağırladıklarını aktardı.

Organ bekleyen tüm hastalara umut vermek istediklerini dile getiren Gençyılmaz, "İnsanları organ bağışına davet ediyoruz. Organ bulunamadığı için hayatını kaybedenler var. Bizler diyalize girerek yaşamımızı sürdürebiliyoruz ama diğer organlar için böyle bir umut yok. İnsanlar organlarını bağışlayarak bizlerin umutlarına umut, hayallerine hayal ekleyebilirler. İnsanlara çağrım lütfen herkes organ bağışçısı olsun. Bizleri anlayabilmeleri için başlarına gelmesine gerek yok." diye konuştu.

12 yıldır diyalize girdiğini ifade eden Emel Öztunç (32) da etkinlikle seslerini duyurmak, farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Günde en az bir insan organ nakli yetersizliği sebebiyle ölüyor. Bugün toplanma amacımız buna dikkati çekmek için." dedi.

Öztunç, organ nakli bekleyenler ve organ nakli olan kişilere daha uzun süreli ücretsiz psikolojik destek verilmesini istediklerini de sözlerine ekledi.

Emekli öğretmen Mahmut Çetinkaya da iki ay önce kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrendiğini söyledi.

Bu tür etkinliklerin hastalar için önemli olduğunu vurgulayan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Böyle bir grup olduğunu öğrendim ve dahil oldum. Bu etkinliğe katılanların yaşadıklarını ve tecrübelerini öğrenme şansımız oldu. Biz toplum olarak organ nakli konusuna pek sıcak bakmıyoruz nedense. Organ bağışının artması için okullarda eğitimler verilmeli, vatandaş sürekli bilinçlendirilmeli. Çünkü sadece böbrekte değil bütün organlarda nakil anlamında çok büyük bir ihtiyaç olduğunu biliyorum. Bence organlarımız toprak olmasın, organlarımızı bağışlayalım ve ihtiyacı olan insanlar yaşamlarını sürdürebilsinler."