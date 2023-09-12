Ordu'ya 900 Yataklı Şehir Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor

Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu'ya yapımı devam eden 900 yataklı şehir hastanesinin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 74'e ulaştığını açıkladı. Hastane, Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından biri olan hastane sorununu çözecek.

Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar devam ediyor. Ordu Valisi Muammer Erol hastanenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 74'e ulaştığını söyledi.

Ordu Üniversitesinin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapım çalışmalarının devam ettiği Ordu Çevre Yolu'nun yanında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorunu çözüme kavuşturacak.

250 bin metrekare arsa üzerine inşa edildi, 1020 adet sismik izolatör bulunuyor

Toplam 250 bin metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan ve Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı hastanenin kaba inşaatı yüzde 98 tamamlanırken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 74'e ulaştı. Ordu Çevre Yolu'nun alt kısmında bulunan hastanede depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile güçlendirildi.

"Şehrimizin devam eden en büyük devlet yatırımı"

Hastanenin şantiye binasında Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Burada düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Erol, "Şehrimizin devam eden en büyük devlet yatırımı 900 yataklı hastanemiz. Hep beraber belediyemiz, üniversitemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, DSİ ve ilgili tüm kurumlar bir arada yapılabileceklerle ilgili her birimize kendi adımıza 'bir görev çıkar mı?' Sorusuna cevap arayacağımız bir toplantı için buradayız. İnşallah bu hizmet en kısa sürede tamamlanacak ve vatandaşlarımız hizmetine sunulacak. Dilerim hem müteahhit firmanın, kurumların ve sorumlu görevlilerin işleri kolay olur ve inşallah kazasız, belasız ve arzu ettiğimiz şekilde zamanında tamamlarız" diye konuştu.

"İnşaat yüzde 74'e ulaştı, ödenek ile ilgili sorun yok"

Şuanda inşaatın yüzde 74 oranında tamamlandığını ifade eden Vali Erol, "Toplam ödeneğin işin tamamına yetmesi ile ilgili bir sorunumuz yok. Biz inşallah müteahhit firmamızın kerameti göstererek bunu en kısa sürede milletimizin istifadesine sunma gayret ve çabası içerisinde olması, dileğimiz ve duamız bu yönde" ifadelerine yer verdi.

"Çalışmalar daha hızlı devam edecek"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de bundan sonraki süreçte tüm kurumların çalışmalarına daha hızlı devam edeceğini belirterek, "Hem yollar, hem üniversite hem de belediyemiz ile ilgili tüm konular açıklığa kavuşmuş vaziyette" dedi. - ORDU