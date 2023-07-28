Ordu'nun Akkuş ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 9 mahallede hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karaçal Mahallesi'nde şap hastalığının tespit edildiği belirtildi. Karaçal, Yukarıdüğencili, Çaldere, Çamalan, Gedikli, Ketendere, Gökçebayır, Düğencili ve Merkez mahallelerinde hayvan hareketlerine kısıtlama getirildiği ifade edildi. Ayrıca, karantina bölgesi ilan edilen mahallelerde aşılama çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanacağı bildirildi.