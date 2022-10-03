Ordu haberleri | Ordu Şehir Hastanesi yükseliyor

Ordu Şehir Hastanesi yükseliyor

Kaba inşaatın yüzde 45'i tamamlandı

ORDU Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Kaba inşaatın yüzde 45 oranına ulaştığı öğrenildi.

Ordu'da yapım aşamasına 2021 yılının Mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre yolunun kenarında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve üniversitenin yer tahsis ettiği şehir hastanesinin toplamda 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.

Hastaneye 8 noktadan ulaşım olacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de ulaşım için çalışmalar gerçekleştirdiği alanda hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar sürerken, farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Tüm çalışmalar bittiğinde ise hastaneye 8 noktadan ulaşım imkanı olacak.

Ordu için ihtiyaçtı

2023 yılının ortalarında hizmete açılması beklenen Ordu Şehir Hastanesi'nin devam eden inşaatı yaklaşık yüzde 45 tamamlanırken, vatandaşlar kentte böyle geniş çaplı bir hastaneye yıllardır ihtiyaç olduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların tamamlandığında insanların artık farklı illerdeki hastanelere gitmeyeceğini belirten vatandaşlar, inşaatın hızlı bir şekilde devam etmesinin kendilerini memnun ettiğini belirttiler.