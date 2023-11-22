Ordu'da yapımı süren Şehir Hastanesi'nin inşaatı yüzde 80 tamamlandı

ORDU'da yapımı süren Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Zorlu coğrafi koşullar nedeniyle 50 bin metrekareyi bulan fore kazıkla çevrilen hastane inşaatının 2024'te hizmete açılmasının hedeflendiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, Hastanede 1020 sismik izolatör yer alıyor. Son deprem yönetmenliğine göre inşa ediliyor dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu'da yapılan 1200 yataklı Şehir Hastanesi'nin inşaatı sürüyor. Ordu Üniversitesi yerleşkesinin içerisindeki 250 bin metrekare arazide yükselen hastane inşaatında yüklenici firma, kaba inşaatın sonuna yaklaştı. Zorlu coğrafi koşulları nedeniyle yüklenici firma, zemin iyileştirme ve heyelan önleyici tedbirler kapsamında bölgeye 50 bin metrekareyi bulan fore kazık ve kuşaklama imalatı yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın genel bütçe imkanlarıyla yapılan hastanenin 33 aylık inşaat çalışmalarının yüzde 80'lik bölümü geride kaldı. 28 ameliyathane, 250 yoğun bakım yatağı, 359 poliklinik, 15 sancılı doğum odası, 4 anjiyo odası, helikopter pisti, kreş ve 2 bin kapasiteli kapalı otoparkı bulunan hastanenin yatak kapasitesi, acil durumlarda 1560'a çıkarılabilecek.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, hastane inşaatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastanedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Tüzün, Şehir hastanemiz 250 bin metrekare alana kurulmuş, 330 bin metrekare kapalı alanı mevcuttur. Hastanemizde 1020 sismik izolatör mevcuttur. Son deprem yönetmenliğine göre inşa edilmiştir. Ordu'muz heyelan bölgesi olduğu için Şehir Hastanesi'nin etrafı yaklaşık 50 bin metrekare fore kazıkla çevrilmiştir. Hastanemizin kaba inşaatında şu anda yüzde 100'lere yaklaştık. Genel olarak da yüzde 80'lerdeyiz. Şu anda içerisinde mekanik tesisatlar döşeniyor. Hastanemizi 2024 yılına yetiştirmeye çalışıyoruz diye konuştu.

'MEVCUT HASTANELERİMİZİN KAPASİTESİNİ YÜZDE 60 ORANINDA ARTTIRIYOR'

Tüzün, Şehir Hastanesi ile kentteki tedavi yöntemlerinin çeşitlendirileceğini ifade ederek, şöyle konuştu

Bu hastanemiz, mevcut hastanelerimizin kapasitesini yüzde 60 oranında arttırıyor ve yeni özellikler katıyor hastanelerimize. Normalde şu anda Ordu merkezde bizim 76 yatağımız var. Bu hastanemizi bin 200 yatakla açtığımızda kapasitemiz artacak. Bunun dışında 130 yoğun bakımımız vardı. Bu sayıyı 260'lara çıkartacağız. Kemoterapi merkezimiz büyüyecek. Onun dışında radyasyon, onkoloji merkezimizi, üremeye yardımcı tedavi merkezimizi, hiperbarik oksijen merkezimizi açacağız. Yani tedavi yöntemlerini çeşitlendireceğiz. Fizik tedavi içi robotik yürüme cihazları getireceğiz. Bu da bölgeye hitap edecek. Giresun, Sivas, Tokat illerinin ilçeleri inşallah tedavi olmak için bize gelecek. Samsun, Trabzon illerinde olan tedavilerin çoğu bizim ilimizde de olacak. Normalde hastalarımızı Ordu'dan, Samsun'a veya Trabzon'a gönderiyorduk. Bunlar bazen yatak yokluğundan, bazen branş yokluğundan, bazen ise cihaz yokluğundan oluyordu. İnşallah bu hastaneyle bizim Samsun ve Trabzon'dan farklı bir yanımız kalmayacak.

'KARADENİZ'E YAKIN ÜLKELERDEN SAĞLIK TURİZMİ'

Kentte gelen turistlerin sağlık turizminde de faydalanabileceğini söyleyen Tüzün, Ordu'muz, Karadeniz'in incisi diyoruz. Turizm ve cazibe merkezi. Artık gelen turistlerimiz sağlık turizminden de faydalanacak burada. İnşallah yurt dışına da açılacağız sağlık turizmi olarak. Mevcut hastanelerimizde bunu yapma imkanımız yoktu ama burası açıldığında Karadeniz'e yakın ülkelerden sağlık turizmi için hasta bekleyeceğiz ifadelerini kullandı. (DHA)