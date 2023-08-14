Ordu'da tüpgaz patlaması sonucu yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ordu'da yemek yaparken tüpgaz parlaması sonucu yanarak yaralanan yaşlı kadın, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülperiye Eroğlu (73) evinin mutfağında yemek yaparken tüpgazın gaz kaçırarak parlaması sonucu alevler içinde kalarak kıyafetleri tutuştu. Kendini son anda evden dışarı atan yaşlı kadına yakınları müdahale etti. Gülperiye Eroğlu evden çıktıktan sonra tüpgaz patlayarak evde yangın çıktı. Ev yanarken, ağır yaralanan yaşlı kadın Akkuş Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gülperiye Eroğlu, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN