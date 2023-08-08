Ordu'da kayıp Alzheimer hastası fındık bahçesinde sağ bulundu

Ordu'da kayıp ihbarı bulunan Alzheimer hastası şahıs, jandarma ekipleri tarafından fındık bahçesinde sağ bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Evden ayrılan Alzheimer hastası Dursun Öztürk (76) için yakınları dün 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çok sayıda jandarma personeli, JASAT ekipleri, AFAD ekipleri ve iz takip köpeği ile bölgede arama çalışması başlatıldı. Damper isimli iz takip köpeğinin koku alması üzerine kayıp şahıs, ikametinden 1 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde su kanalı içerisine düşmüş, bilinci açık ve yatar vaziyette bulundu. Şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerini kontrolün ardından hastaneye kaldırıldı. - ORDU