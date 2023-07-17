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Ordu'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın Samsun'da hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Ordu'nun Ünye ilçesinde içtiği ilaçlardan zehirlendiği iddia edilen kadın, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği psikiyatri ilaçlardan zehirlendiği iddia edilen Şehriye Körük (52), evinde fenalaşınca Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Hamidiye Samsun Ordu Sağlık Haberler

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