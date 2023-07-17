Ordu'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın Samsun'da hayatını kaybetti

Ordu'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği psikiyatri ilaçlardan zehirlendiği iddia edilen Şehriye Körük (52), evinde fenalaşınca Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN