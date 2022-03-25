Ordu'da hastanın mesanesinden "patates büyüklüğü"nde taş çıkarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da hastanın mesanesinden "patates büyüklüğü"nde taş çıkarıldı

AA - Eyüp Elevli - Sağlık
 - Güncelleme:
Ordu'da hastanın mesanesinden

Ordu'da 63 yaşındaki hastanın mesanesinden, yapılan ameliyatta 800 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

ORDU (AA) - Ordu'da 63 yaşındaki hastanın mesanesinden, yapılan ameliyatta 800 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Kentte yaşayan Halil İbrahim Kargın, sürekli idrar yolu enfeksiyonu, dayanılmaz idrar yanması, sık idrara çıkma ve idrar tutmakta zorlanmasıyla ilgili ilaç tedavilerinden fayda göremedi.

Bunun üzerine Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvuran Kargın'ın, Op.Dr. Yüksel Şahin tarafından yapılan muayenede mesanesinde büyük bir taş saptandı.

Hasta için ameliyat kararı verildi.

Kapalı yöntemle çıkarılması mümkün olmadığından açık sistolitotomi ameliyatı ile 10 santimetre ve 800 gram ağırlığındaki taş başarılı şekilde alındı.

Kargın'ın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Ordu'da hastanın mesanesinden patates büyüklüğü nde taş çıkarıldı

Ordu'da hastanın mesanesinden patates büyüklüğü nde taş çıkarıldı

Ordu'da hastanın mesanesinden patates büyüklüğü nde taş çıkarıldı

AA / Eyüp Elevli - Sağlık

İlaç, Ordu, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title