Ordu'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına sağlık çalışanları destek verdi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi ile Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, kentte kan stoklarının azalması üzerine bağış kampanyası düzenledi.

Sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde konuşlandırılan araçta kan bağışında bulundu.

Ordu Sağlık Hizmetleri Başkanı Muhammed Yasin Ergül, gazetecilere, ülke genelinde kan merkezlerindeki stokların kritik seviyelere kadar düştüğünü söyledi.

Kanın herkes için her an ihtiyaç olabileceğine dikkati çeken Ergül, bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve doktorların bağışta bulunduğunu aktardı.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz ise acil durumlar ve ameliyatlarda sıkıntı yaşamamak adına kampanya başlatıldığını ifade etti.

Kan stoklarını yeterli seviyeye çıkarmak için vatandaşların kampanyaya destek olmasını isteyen Yılmaz, "Kızılay kan toplama aracımız, başta Altınordu'daki Ceren Özdemir Meydanı olmak üzere ilçelerimizde hazır. Kızılay ekiplerimiz her zaman kan alabilecek şekilde görevinin başındadır. Vatandaşlarımızın durum daha acil hale gelmeden bu kampanyaya destek vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli de kan bağışına çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, herkesi Kızılaya kan vermeye davet etti.