Ordu'da doktorun darp edilmesi protesto edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doktorun darp edilmesi basın açıklaması ile protesto edildi. Sağlık çalışanları, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay'ın hasta yakını tarafından darp edilmesini kınadı. Hekim Birliği Fatsa Temsilcisi Yüksel Şahin, şiddetin son bulmasını istediklerini belirtti ve sağlık hizmetlerini durdurduklarını açıkladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doktorun darp edilmesi basın açıklaması ile protesto edildi.

Fatsa Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, aynı hastanede görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay'ın odasında hasta yakını tarafından darp edilmesini kınadı.

Hekim Birliği Fatsa Temsilcisi Yüksel Şahin, grup adına yaptığı açıklamada, herkesin canının devlete emanet olduğunu belirterek, "Silahlı saldırganlar hastanelerimize elini kolunu sallayarak giriyor ve sağlık çalışanlarının, vatandaşların canına kast ediyor." dedi.

Valilik, adliye ve alışveriş merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin aynısının sağlık kurumlarında alınmasını istediklerini vurgulayan Şahin, "Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay, bir hasta yakın tarafından saldırıya uğramış kaşı açılmış ve kafa travması geçirmiştir. Bu olayı kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Şahin, sağlık kurumlarında şiddetin son bulmasını istediklerinin altını çizerek, "Daha bir sene önce Konya'da Uzman Dr. Ekrem Karakaya meslektaşımız hunharca katledildi. Bunun acısını kalbimizde ilk günkü gibi hissediyoruz ve yeni acılar yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiddeti protesto etmek için bugün Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulu'nun aldığı iş bırakma kararına katıldıklarını aktaran Şahin, acil işlemler dışında her türlü sağlık hizmetini durdurduklarını kaydetti.