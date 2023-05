Onlarca hayata dokunan doktor çift, SMA'lı bebekleri için zamanla yarışıyor

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Biyokimya Uzmanı Dr. Nazlı ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İsmet Canpunar çiftinin bebekleri Doğa, henüz 5 günlükken ölümcül ve ilerleyici kas hastalığı olan SMA Tip 1 teşhisi aldı. Çok erken teşhis aldığı için, henüz hastalığın hiçbir hasarını yaşamadan, bir an önce gen tedavisine başlanması gereken Doğa için tıp camiası seferber oldu ve 'Doğa Çiçek Açsın' sloganıyla bir kampanya başlattı. Şu an 40 günlük olan Doğa'nın, yurt dışında alacağı gen tedavisi için yaklaşık 37 milyon lira gerekiyor. "Biz bu hastalığı sadece kitaplardan okurduk ama şu an bizim başımıza geldi" diyen doktor baba İsmet Canpunar, duyarlı vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Bolu'da tıp fakültesinde öğrenciyken tanışan ve 2022 yılında evlenen Dr. Nazlı (25) ve Dr. İsmet Canpunar (26) çifti, evlendikten 1 ay sonra bebek sahibi olacaklarını öğrendi. 6 Nisan 2023'de, Doğa adını verdikleri kızları dünyaya geldi. İlk evlatlarına kavuşmanın sevincini sadece 5 gün yaşayabilen doktor çiftin dünyası, Doğa'ya bir günlükken yapılan topuk kanı tarama testinin birkaç gün sonra çıkan sonuçlarıyla yıkıldı. Doğa, ölümcül ve ilerleyici kas hastalığı olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi almıştı. İlk etapta ülkemizde de SGK tarafından ödenen ve hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktiren Spinraza tedavisi alan Doğa'nın hastalığının tam olarak durdurulabilmesi için tek şansı; yurt dışında yapılan ve maliyeti 37 milyon lirayı bulan gen tedavisi. Milyonlarca insana can olan tıp camiası, bu kez de meslektaşlarının biricik bebeği için harekete geçti ve Doğa için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Birkaç gün içinde sosyal medyadan geniş bir kitleye ulaşan kampanyada şimdiye dek gereken miktarın sadece yüzde 10'u toplanabildi. Baba Dr. İsmet Canpunar, "Akrep ve yelkovan aleyhimize işliyor, hastalığın belirtileri başlamadan Doğa'nın bu tedaviye ulaşması gerekiyor" diyerek, yardım çağrısı yaptı. Dr. Canpunar, Doğa için zamanın daraldığını, maksimum iki ay içinde gereken miktarın toplanması ve hastalığın belirtileri ortaya çıkmadan, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Doktor çiftin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki meslektaşları da onların kampanyasına destek vermek için canla başla uğraşıyor. Destek kampanyası için bir video çekerek, Doğa'nın "sma_dogacanpunar" hesabından yayınlayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Başak Bölükbaşı, yurt dışında uygulanan gen tedavisi ile SMA Tip 1'i durdurmanın mümkün olduğunu ancak tedaviye hastalık henüz belirti vermeden başlamanın hayati önem taşıdığını anlattı. Dr. Bölükbaşı, gen tedavisinin hastalığın oluşan belirtilerini geriye döndüremediğine işaret etti ve Doğa'nın henüz 5 günlükken ve hiçbir belirti başlamamışken tanıyı alabilmiş olmasının şu an onun için büyük bir şans olduğunu kaydederek, "Ancak semptomların ne zaman başlayacağı belli değil. Dolayısıyla Doğa'nın bu gen tedavisine mümkün olan en erken sürede ulaşması gerekiyor" dedi.