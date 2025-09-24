OMÜ'de Geliştirilen Takip Cihazıyla Kalp Hastaları Hastaneye Gitmeden Tedavi Edilebiliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) geliştirilen, doktorların hastaların verilerini uzaktan izleyebildiği takip cihazı sayesinde kalp ve tansiyon hastaları hastaneye gitmeden tedavi edilebiliyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde kullanılmaya başlanan cihazla hastalar evlerinde internete bağlı cihaz üzerinden yaptıkları kalp ve tansiyon ölçümlerini doktorlarıyla paylaşabiliyor.

Riskli durumlarda hastanın randevu almadan doktorun yönlendirmesiyle tedavisine başlanabiliyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Gedikli gazetecilere, sistemin yazılım kısmının üniversite tarafından geliştirildiğini söyledi.

Sistemin hasta takibini kolaylaştırdığını belirten Gedikli, "Kalp yetmezliği hastalarının hastaneye yatışları çok fazla oluyor. Acilde büyük bir yük oluşturuyor, ulaşımda da zorluk yaşıyorlar. Amacımız hastaların evde takiplerini kolaylaştırmak, hastaneye başvuru sayılarını azaltmak ve yaşam kalitelerini artırmak." dedi.

Cihazın kilo ve tansiyon takibi üzerine kurulduğunu, yazılım sayesinde verilerin anlık görülebildiğini aktaran Gedikli, şunları kaydetti:

"Verilerde referans aralıklarımız var. Tansiyon yükseldiğinde ya da düştüğünde haftalık 2 kilodan fazla artış olduğunda sistem bildirim gönderiyor. Bu bildirimlere göre hastaya hemen müdahale edebiliyoruz. Hemşireler hastalara, 'İlacınızı içiyor musunuz, tuzlu gıda tüketiyor musunuz?' gibi sorular soruyor, gerektiğinde doktorlar devreye girerek ilaç tedavisini düzenliyor."

Hastaların evlerinde yaptıkları ölçümlerin cihazda bulunan internet bağlantılı sim kart sayesinde hastanede doktorlarca okunabildiğini vurgulayan Gedikli, bu sistemle hem hastaların hem de hastanelerin yükünün hafiflediğine dikkati çekti.

Gedikli, sistemin gelişmeye devam ettiğini, farklı verilerin de eklenebileceğini dile getirerek, "Gelecekte bu uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılmasıyla hastaların hastaneye yatışlarının önlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması mümkün olacaktır." diye konuştu.

Kalp kapağı hastası 75 yaşındaki Melahat Öztürk ise sistemin kendisine büyük kolaylık sağladığına işaret ederek, "Çok sık acile gidiyordum. Şimdi kendimi buradan takip edebiliyorum. Ömer bey de tansiyonumu gördüğü zaman arayıp yardımcı oluyor. Çok memnunum." ifadesini kullandı.

Kalp hastası Emine Koç'un oğlu Şenol Koç da annesinin verilerinin doktorlar tarafından izlenmesinin kendisini rahatlattığını anlatarak, "Dün bana, annemin tansiyonunun yüksek olduğuna dair mesaj geldi. Doktorumuzla iletişime geçtik. Bu hasta yakınları için de çok güzel. Sürekli aklım annemde kalıyordu. Şimdi kafam çok rahat." dedi.