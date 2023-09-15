Yalova sahilinde balık oltası kancasına takılarak yaralanan kirpi, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı. Kirpinin vücuduna takılan olta kancası veteriner hekimler tarafından yapılan cerrahi müdahale sonucu çıkarıldı. Kirpinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Olta kancasına takılan kirpi tedavi altına alındı

YALOVA - Yalova sahilinde balık oltası kancasına takılarak yaralanan kirpi, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

Kent merkezi sahilinde balık oltası kancasına takılarak yaralanan kirpiyi fark eden vatandaşlar durumu Yalova Belediyesi'ne bildirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan kirpi tedavi altına alındı. Kirpinin vücuduna takılan olta kancası veteriner hekimler tarafından yapılan cerrahi müdahale sonucu çıkarıldı.

İlk müdahalesi tamamlanan kirpinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Yalova Belediyesi Veteriner Hekimi Serdar Baykal, "Kirpimize balıkçı kancası takılmış. Bunu cerrahi yöntemlerle çıkardık. Biliyorsunuz balıkçı kancaların ucu kargılı olduğu içi hayvanın kas ve derisine zarar veriyor. O yüzden keserek çıkardık. Yaralarını dikerek, tedavisini tamamladık. Antibiyotik uygulaması yaptıktan sonra kirpimizi doğal ortamına bırakacağız" dedi.

Baykal, Veteriner İşlerinin maskotu haline gelen ve "Yalovalı Sonic" adını verdikleri kirpiye en iyi şekilde bakılacağını sözlerine ekledi.