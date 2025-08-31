Okula Uyum Eğitimleri Başlıyor: Velilere Önemli Uyarılar

SAĞLIK Bakanlığı, yarın 'uyum' eğitimleri başlayacak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin velilerine uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zilin, 1 Eylül'de 'uyum' eğitimleri için çalacağı hatırlatılarak, "Bu eğitimlerin amacı çocukların okula adaptasyon sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi. Çünkü tatil sonrası okula dönüş süreci, özellikle küçük yaştaki çocuklarda ayrılık kaygısını tetikleyerek uyum sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Bu süreçte ailenin tutumu ve okul ile iş birliği içerisinde hareket etmesi ise çocuğun psikolojisi açısından büyük önem taşıyor" denildi.

'ÇOCUKLAR BAŞKALARIYLA KIYASLANMAMALI'

Okula yeni başlayan çocukların herhangi bir uyum problemi yaşamaları durumunda sınıfındaki ve çevrelerindeki diğer çocuklarla kıyaslanmaması gerektiğini vurgulanarak, "Çocuğun benliğine zarar verebilecek olan 'ağlarsan sana kötü çocuk derler', 'seni okula almazlar', 'seni bebeklerin gittiği sınıfa alırlar' vb. ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Çocukların alıştıkları aile ortamından çıkarak düzenli, kurallı bir yapıya adım atması ve ayrılık kaygısı; birtakım zorluklara neden olabilmektedir. Bazı çocuklar okula kolayca uyum sağlarken, bazılarının alışması zaman alabilir. Bu süreçte ebeveynlerin çocuklarını anlamaları, duygularını kabul etmeleri ve onları desteklemeleri sürece olumlu katkı sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

'OKUL ALGISI ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKEBİLECEK ŞEKİLDE OLUŞTURULMALI'

Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin zihnine okulun keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı olduğuyla ilgili olumlu bir görüntünün yerleşmesinin, süreci kolaylaştıran etkenler arasında olduğu işaret edilerek, "Bunun için ebeveynlerce çocuklara okul anlatılırken olumlu ifadeler kullanılmalı; okulda çocukların hoşuna gidecek etkinliklerin yapıldığı, oyunlar oynandığı, okulun yeni arkadaşlar edinilebilecek özel bir yer olduğu vurgulanmalıdır. Aileler çocuklarının yanında öğretmen, okul ve sınıf ortamı gibi konularda olumsuz konuşmalar yapmamalıdır. Okula uyum sürecinde aileler, çocuklarına öğretmenlerini tanıtarak onlara güven duymalarını sağlamalı, aynı şekilde okula gidiş ve geliş sürecinde eşlik ederek çocuklarında güven duygusunu pekiştirmelidir. Bu süreçte ailelerin, öğretmen ve okul yönetimi ile iş birliği içerisinde olması önemlidir. Aileler, öğretmenler tarafından açıklanan programa uyum sağlamalı; çocuklar günlük düzen (gidiş-geliş saatleri, beslenme, sınıf ortamı, oyunlar, etkinlikler vb.) hakkında önceden bilgilendirilmelidir. Tatil sonrası okula başlama kaygısının azaltılması için çocukları sevdikleri spor aktivitelerine yönlendirmek, kuralları kademeli olarak uygulamak ve aşırı sınırlayıcı olmamak da bu sürecin başarıyla geçirilmesi için etkilidir" değerlendirmesinde bulunuldu.