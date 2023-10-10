Okula ilk kez bisikletle gitmek istedi, ölümden döndü: O anlar kamerada

Kamyonetle çarpışıp başını kaldırıma çarpan bisikletli kasksız küçük çocuk, kafatasında çökme kırık ve beyin kanamasıyla yoğun bakıma alındı

12 yaşındaki çocuk yoğun bakımdaki 6 günlük yaşam mücadelesini kazandı, anne ailelere 'kask' diye yalvardı

Anne Nuran Tuncar:

"Ne olur motosiklet ve bisiklet kullanan gençlerimiz, çocuklarımız kasklarını taksınlar. Başka annelerinin canının yanmasını istemiyorum"

Burak Tuncar: "Kaza anını anlatamam çünkü hatırlamıyorum"

ANTALYA - Antalya'da okula ilk kez bisikletle giden 12 yaşındaki çocuk, rampa aşağı süratli bir şekilde inerken önüne çıkan kamyonete çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kasksız olan çocuk kafatasında çökme kırık ve beyin kanamasıyla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınıp 6 günlük yaşam mücadelesini kazanan çocuğun annesi ebeveynlere seslenip, "Ne olur motosiklet ve bisiklet kullanan gençlerimiz, çocuklarımız kasklarını taksınlar. Başka annelerinin canının yanmasını istemiyorum" dedi.

Kaza, 12 Eylül Salı günü Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk kez okula bisikletle giden Halil Akyüz Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Burak Tuncar, öğle paydosunun ardından tekrar okula gittiği sırada rampa aşağı hızlı bir şekilde bisikletini sürerken önüne çıkan kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen küçük çocuk, başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri Burak'ı ambulansla Memorial Antalya Hastanesi'ne götürdü. Burada acilden giriş yapan Burak, Beyin Sinir Omurilik Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Cenk Ermol tarafından yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. 6 günlük yoğun bakım süreci sonrası küçük çocuk yaşam savaşını kazanıp taburcu oldu.

"İlk defa okula bisikletle gitmek istedi"

Olayın halen şokunda olan anne Nuran Tuncar, o günü şu sözlerle anlattı: "İlk defa okula bisikletle gitmek istedi. Ben de kabul ettim. Okula öğle paydosundan dönerken maalesef kaza geçirdi. Rampa inerken çok süratli bir şekilde kamyonete çarpıyor. Kaldırıma düşmüş. Bana telefon geldi, bisiklet kazası olduğu ve oğlumun yaralandığı söylendi. Bisiklet kazası denilince küçük bir kaza bekliyordum. Böyle olduğunu görünce çok kötü olduk. Hastaneye geldik ve Allah'a çok şükür hayata döndü. Doktorlarımızdan binlerce kez Allah razı olsun, oğlumu bana geri verdiler."

"Benim oğlumun kazası tüm anne ve babalara örnek olsun"

Aileleri kask konusunda uyaran Tuncar, "Benim oğlumun kazası tüm anne ve babalara örnek olsun. Motosiklet binen gençlerimiz, bisiklete binen çocuklarımız mutlaka kasksız ve kolluksuz binmesinler. Dikkatli bir şekilde binsinler. Benim canım yandı bir başka annenin canının yanmasını istemiyorum. Oğlum kask takmış olsaydı böyle olmayacaktı. Belki bugün oğlumu ölmüş olarak alacaktım. Bu acıyı hiçbir annenin yaşamasını istemiyorum" diye konuştu.

"Artık bisiklet sürmeyeceğim"

Kazayı halen hatırlamadığını söyleyen Burak Tuncar, "Kaza anını anlatamam çünkü hatırlamıyorum. Artık bisiklet sürmeyeceğim. Kask taksaydım bence bu halde olmazdım" dedi.

"Bizim için yüz güldürücü bir sonuç oldu"

Burak'ın hastaneye geldiğinde bilincinin tamamen kapalı olduğunu ve solunum konusunda sıkıntısı olduğunu aktaran Memorial Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Erhan Özden ise, "Hemen solunum cihazına bağladık, tomografisini çektiğimizde çökme kırık ve beyin kanaması vardı. Acilen ameliyat aldık, beyin cerrahı arkadaşlarımız ameliyatını gerçekleştirdikten sonra 6 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak takip ettik. Tedavilerini tamamladıktan sonra da servise çıkardık. Bizim için yüz güldürücü bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı.

"Çok hızlı bir tedavi uygulandı"

Özden, bisiklet kazalarının diğer kazalarına nispeten daha yavaş olduğunu fakat böyle bir durumda alınan darbenin baş kısmından olunca ciddi yaralanmalarla sonuçlanabileceğinin altını çizerek, "Kask takmış ve güvenlik önlemlerini almış olsaydı belki çok basit ağrılarla kazayı atlatabilecekti. Burak yine de şanslıydı, çok hızlı bir tedavi uygulandı" dedi.