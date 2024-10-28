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Okul Ortamında Ruh Sağlığı Desteği: Gençlerin Geleceği İçin Umut Verici Adımlar

Okul Ortamında Ruh Sağlığı Desteği: Gençlerin Geleceği İçin Umut Verici Adımlar
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Uzman Psikolog Başak Dikmen, okul ortamındaki ruh sağlığı destek programlarının, öğrencilerin duygusal gelişimleri için önemli olduğunu belirtirken, ailelerin rolünün de kritik olduğuna dikkat çekti. Birçok sivil toplum kuruluşu, gençlerin ruh sağlığına yönelik farkındalığı artırmak için projeler düzenliyor.

OKUL ortamında ruh sağlığı desteğinin son yıllarda Türkiye'deki birçok okulda öğrencilerin mental sağlığını desteklemek amacıyla profesyonel psikologlarla iş birliği yapılmasıyla önemli bir konu haline geldiğini söyleyen Uzman Psikolog Başak Dikmen, "Bu programlar, öğrencilere bireysel destek sağlamanın yanı sıra grup terapileri ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler sunuyor. Bu etkinliklerin, öğrencilerin duygusal durumlarını ifade etmelerine ve stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenmelerine yardımcı oluyor. Okul ortamında ruh sağlığı desteği, gençlerin duygusal gelişimleri için hayati öneme sahip" dedi.

Ailelerin rolünün gençlerin ruh sağlığında kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Uzman Psikolog Başak Dikmen, "Ebeveynlerin, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmaları ve sağlıklı iletişim kurmaları, gençlerin duygusal gelişimleri üzerinde olumlu bir etki yaratıyor" dedi. Dikmen, uzmanların ailelerin ruh sağlığına yönelik bilgi edinmelerinin ve destekleyici bir ortam sağlamalarının önemine de dikkat çekti.

'BİRÇOK SİVİL TOPLUM KURULUŞU, GENÇLERİN RUH SAĞLIĞI SORUNLARINI AMAÇLAYAN PROJELER DÜZENLİYOR'

Toplumsal farkındalık projeleri de ruh sağlığı konusundaki bilinci artırmak için önemli bir araç olduğunu aktaran Dikmen, "Birçok sivil toplum kuruluşu, gençlerin ruh sağlığı sorunları hakkında bilgi edinmelerini ve bu konularda destek aramaya teşvik edilmelerini amaçlayan projeler düzenliyor. Okul seminerleri, sosyal medya kampanyaları ve toplumsal etkinliklerle gençlere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'GELECEKTE BU SORUNLARIN AZALMASI BEKLENİYOR'

Dikmen, Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için toplumun her kesiminin katkıda bulunmasının gerekliliğini vurguladı. Geleceğe dair umut verici adımlar atmanın önemine de değinen Dikmen, "Uzmanlar, gençlerdeki ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkabilmek için toplumsal olarak atılması gereken adımların kritik olduğunu belirtiyor. Eğitim, destek programları ve toplumsal bilinçlendirme çalışmalarıyla gelecekte bu sorunların azalması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

'OKULLARDAKİ DESTEK PROGRAMLARI UMUT VERİCİ ADIMLAR OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Sonuç olarak, gençler arasında artan anksiyete ve depresyon vakalarının, ruh sağlığına yönelik farkındalığı artırmayı zorunlu kıldığını ifade eden Dikmen, sözleirni şöyle sonlandırdı:

"Okullardaki destek programları ve toplumsal farkındalık çalışmaları, bu sorunların üstesinden gelmek için umut verici adımlar olarak öne çıkıyor. Eğitim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin, gençlerin ruh sağlığını korumada kritik bir rol oynayuyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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