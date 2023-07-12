- Oğlunu kaybetti, başka çocuklara umut olmak için yollara düştü

Kök hücre bağışına dikkat çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirecek

AYDIN - Çanakkale'de yaşayan 44 yaşındaki Kemal Yücel, 10 yıl önce beyin tümörü nedeniyle kaybettiği oğlu Ali Utku Yücel'in anısını yaşatmak ve kök hücre nakli ile organ bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yollara düştü. 'Her pedal bir umut olsun' sloganıyla pedal çeviren baba Yücel, 7 bin kilometrelik Türkiye turu çerçevesinde Aydın'a gelerek vatandaşları kök hücre konusunda bilgilendirdi.

2013 yılında 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel (44), onun anısını yaşatmak ve başka çocuklara umut olmak için yollara düştü. Kök hücre nakli ile organ bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçen baba Yücel, 'Her pedal bir umut olsun' sloganıyla pedal çevirerek, bisikletiyle Türkiye turuna çıktı. 35 ilin üzerinden geçerek 7 bin kilometre pedal çevirmeyi, gittiği şehirlerde vatandaşları bilgilendirmeyi hedefleyen Yücel, bu çerçevede Aydın'a geldi. Aydın'da bisiklet grubu üyeleri tarafından karşılanan Yücel, il genelinde çeşitli temaslarda bulunarak Kent Meydanı'nda vatandaşları bilgilendirdi.

Lösemi hastası çocukların hayata tutunması için kök hücre nakline ihtiyaç olduğunu belirten Kemal Yücel, insanların kök hücre ve ilik bağışı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade etti. Halk arasında kök hücre bağışının acılı, sancılı ve uzun bir işlem sanıldığını fakat yanlış bilindiğini vurgulayan Yücel, kök hücre bağışının kan vermek kadar kolay bir işlem olduğunu anlatarak bu yanılgıyı düzeltmek istediğini söyledi.

Yalnızca kan verme yöntemiyle nakil bekleyen bir lösemi hastası çocuğun hayatının kurtarılabileceğini belirten Yücel, bu konuda toplumsal bilinci artırmak için şehir şehir gezip, toplantılar ve organizasyonlar düzenliyor. Yolda gördüğü her insanla tek tek konuşan ve kök hücre bağışının ne olduğunu anlatan Yücel, insanların bilinçlenmesi ve daha fazla kişinin bağış yapması için çaba harcıyor.

"3 tüp kan örneği ile ilk adımı atabilirler"

2017 yılından bu yana bisikleti ile ülke genelinde gezdiğini ifade eden Yücel, "2013 yılında henüz 6 yaşındayken evladımı kaybettim. Beynindeki tümör sebebiyle. Oğlumun organlarını bağışladım ve başka çocuklara hayat verdi. Evladımı kaybetmemin acısını yaşadım uzun süre ve yaşadığım evlat acısını başka çocuklara, umuda dönüştürmeye karar verdim. Hastanelerdeki çocukları ziyaret ediyordum. Lösemi hastası çocuklara, organ nakli bekleyen hastalara moral ziyaretleri yaparak, hediyeler götürürdüm. Lösemi hastası çocuklarımızın kök hücre bağışı ile hayata tutunacağını öğrendim. Ne yazık ki, toplumumuzun da kök hücre bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarının farkına vardım. Kök hücre naklinin ağrılı, sızılı bir yöntem olduğunu düşünüyorlardı. Oysa sadece kan verme yöntemiyle bir hayat kurtarabilecekleri bilmiyorlardı. Ben de bisikletime binerek, şehir şehir gezmeye karar verdim. İlk olarak 2017 yılında Adana-İstanbul rotasını kullanarak, gittiğim her şehirde, yolda gördüğüm her insana bıkmadan kök hücre bağışının önemini anlattım. İnsanları Kızılay'a yönlendirdim. Burada 3 tüp kan örneği vererek, ilk adımı atmalarını istedik" dedi.

"Ben de çocuklarımızın yaşasın diye yollardayım"

Bisikletiyle çıktığı bu "umut" yolculuğunda en az 7 bin yeni donör bulmayı hedeflediğini belirten Yücel; "Yola çıkarken de gideceğim şehirlerdeki bisiklet grupları ile irtibata geçtim. Onlar şehir girişlerinde beni karşıladılar bisikletleriyle, daha sonra birlikte şehir meydanlarına ve Kızılay Kan Alma Merkezleri'ne kadar pedal çevirdik. 18-50 yaş arasında kronik hastalığı olmayan tüm sağlıklı bireyler kök hücre donörü olabilir. Bunun için 3 tüp kan örneği vererek ilk adımı atabilirsiniz. Verilen kan örnekleriyle yüzlerce çocuğumuza uygun donöre ulaştık. Yani yüzlerce çocuğumuz oğlum Ali Utku gibi hayatını kaybetmedi. Yüzlerce anne baba, evlat acısıyla hayata devam etmedi. Ben istiyorum ki, nakil bekleyen tüm çocuklar hayatta kalsınlar, anne babalar benim gibi evlat acısı yaşamasın. Yolum uzun, sıcak havaya rağmen aldırmadan yola devam ediyorum. Çünkü kurtarılacak hayatlar var. Ben de o çocuklarımızın yaşasın diye yollardayım. Şu an Aydın'dayım, oradan Denizli'ye oradan da Eskişehir, Kütahya, Ankara, Kocaeli, ardından da Karadeniz rotasını çizeceğim ve Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar toplamda 7 bin kilometre pedal çevirmeyi hedefliyorum. En az 7 bin yeni donör kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.