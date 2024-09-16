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Of Devlet Hastanesi 'B' Grubu Statüsüne Yükseldi

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Trabzon'da Of Devlet Hastanesi, yaklaşık iki yıllık süreç sonunda 'B' grubu hastane statüsüne terfi etti. Başhekim Op. Dr. Şaban Uysal, bu durumun hastaneye yeni branş uzmanları ve tıbbi cihazlar kazandıracağını belirtti. Ayrıca yeni açılan birimlerle halkın sağlık taleplerine daha iyi yanıt vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Trabzon'da Of Devlet Hastanesi "B" grubu hastane statüsüne yükseltildi.

Başhekim Op. Dr. Şaban Uysal, gazetecilere, Of Devlet Hastanesi'nin yaklaşık 2 yıldır yeni binasında hizmet sunduğunu söyledi.

Yeni binaya taşındıkları ilk günden beri en büyük hedeflerinden birinin "B" grubu hastane statüsüne yükselmek olduğunu belirten Uysal, "Bu amaç doğrultusunda tüm arkadaşlarımızla mesai kavramı olmaksızın çalışmanın güzel bir sonucuna çok kısa bir sürede ulaşmış olduk. Bu durum bizlerde büyük bir gurur ve motivasyon oluştururken, diğer taraftan da üzerimize düşen sorumluluğumuzun bir kat daha arttırdığının farkındayız." dedi.

Uysal, "B" grubuna yükselmenin hastaneye çok büyük kazanımlar sağlayacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevcut branş uzman hekimlerin sayısının en az bir kat artmasının yanında şu anda hastanemizde olmayan beyin ve sinir cerrahisi, mikrobiyoloji gibi branşlarda uzman hekimler hastanemize kazandırılacaktır. Aynı şekilde sağlık, güvenlik, temizlik, sekreter gibi personel kadro sayımız da artacaktır. Yeni tıbbi cihazlar ve üniteler hastanemize kazandırılacaktır. Hastane yönetim ekibi olarak yeni binamıza taşındıktan sonra kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ortaya koyduk. Her ay yeni bir birim açıp vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalıştık."

Palyatif Servisi, 2. Seviye Yoğun Bakım, 2. Seviye Acil Servis, Gebe Okulu, Günübirlik Servis ve Kronik Yara Bakım Birimini hizmete açtıklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Kronik Yara Bakım Birimini, Yanık Birimi ile entegre ettik. Şu anda bu birimimize il dışından bile sevk edilen ve başvuran hastalarımız olmaktadır. Bu durum ilçede bulunan bir hastane için çok büyük bir başarıdır. Aynı zamanda Şubat 2024'te Trabzon İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun onayı ile Trabzon Valimiz sayın Aziz Yıldırım'ın imzası ile Engelsiz Hastane Belgesi aldık."

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Sağlık

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