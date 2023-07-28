Odunpazarı Belediyesi Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi Başvuruları Başlıyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından hizmete açılan Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ne başvurular başlıyor. Merkez, 135 yatak ve 56 oda kapasitesine sahip olup, yaş almış vatandaşlara 7/24 hizmet verecek. Başvurular 31 Temmuz'dan itibaren yapılabilir.

Kısa süre önce hizmete açılan Odunpazarı Belediyesi Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi için başvurular başlıyor. Vatandaşlar, 135 yatak ve 56 oda kapasiteli Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ne 31 Temmuz'dan itibaren başvuru yapabilecek.

Odunpazarı Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi için başvurular başlıyor. Vadişehir Mahallesi Tekinalp Caddesi No: 73 adresinde bulunan Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ne başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, 31 Temmuz Pazartesi gününden itibaren merkeze giderek yüz yüze ya da 0 222 237 25 93 numaralı telefonu arayarak başvuru şartları için detaylı bilgi alabilecek ve başvurularını yapabilecek.

56 ODA, 135 YATAK KAPASİTELİ

Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi, 135 yatak kapasiteli. 56 odanın bulunduğu yaşlı bakım merkezinde 55 ve üzeri yaştaki vatandaşlar kalacak. 7/24 yatılı hizmet verecek olan Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi, 6 bin metrekare alana sahip. 5 katlı binanın bodrum katında mutfak, mescit, çamaşırhane ve soğuk hava depoları buluyor. Binanın zemin katında karşılama lobisi, idari bölüm, sağlık birimi ve yemekhane yer alıyor. Birinci katta aile görüşme odaları, toplantı ve etkinlik odaları, geriatri servisi; geriatri servisinde ise yatağa bağımlı günlük yaşamsal faaliyetlerini yürütemeyen yaş almış vatandaşlar için bakım birimi bulunuyor. Binanın üst iki katında ise 4'ü tek kişilik olmak üzere 56 yatak odası var. Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde hemşireler, acil tıp teknisyenleri (ATT), psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yanı sıra aşçı, mutfak personeli, misafirlerin kişisel bakımları ile ilgilenecek yaşlı bakım personeli görev yapıyor. Sağlık birimi ise yaş almış vatandaşların 7 gün 24 saat sağlık kontrolleri ve sağlık takibini yapacak. Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde yaş almış vatandaşlar için müzik, tiyatro atölyelerinin yanı sıra çeşitli branşlarda kurslar açılacak.