Odunpazarı Belediyesi Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Taraması Yapıldı

Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, sağlık taraması yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, İş Sağlığı ve iş Güvenliği Birimi gözetiminde ana hizmet ve ek binalar da dahil olmak üzere; Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Şantiyeleri'nde görev yapan personele yaptıkları işlere uygun olarak sağlık taraması gerçekleştirdi.

Odunpazarı AŞ. tarafından organize edilen sağlık taraması, mobil araç ile hijyen kurallarına uygun olarak yapıldı. Taramada, ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin ve meslek hastalığının önceden belirlenmesinin yanı sıra mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulması amaçlandı. Sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler, personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.

Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı AŞ'de görev yapan personelin işçi sağlığı ve iş güvenliğinin çok önemli olduğunu belirten yetkililer, "Odunpazarı Belediyesi olarak çalışanlarımızın sağlık kontrollerini yaptıkları işlere bağlı olarak yasalarca belirlenmiş aralıklarda takip etmekteyiz" açıklaması yaptı.