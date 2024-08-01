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Ödemiş'te kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 2 hastaya umut oldu

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada ağır yaralanan Rüveyda Berra Acar'ın (18) önceki gün kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Acar'ın bağışlanan böbrekleri ve korneaları nakil bekleyen 2 hastaya umut oldu.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada ağır yaralanan Rüveyda Berra Acar'ın (18) önceki gün kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Acar'ın bağışlanan böbrekleri ve korneaları nakil bekleyen 2 hastaya umut oldu.

Kaza, 28 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Virajda E.Y.'nin (19) kontrolünü kaybettiği 35 AKJ 800 plakalı otomobil, park halindeki 35 ZND 01 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.Y. ile yanındaki G.A. (18), Y.Y. (18) ve Rüveyda Berra Acar (18) yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu için Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Rüveyda Berra Acar'ın önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Acar'ın böbrekleri ve korneaları yakınları tarafından bağışlandı. Acar'ın dün yapılan ameliyatla alınan organları nakil bekleyen 2 hasta için umut oldu.

Öte yandan Acar'ın cenazesi bugün öğlen Ödemiş Hamdibey Camii'nden kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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