Novo Nordisk, Wegovy İğnesiyle Avrupa'nın En Değerli Firması Oldu

Obezite kaynaklı hastalıkları azaltmak amacıyla kilo verdiren Wegovy isimli iğnenin üreticisi Novo Nordisk, Fransız LVMH holdingini geçerek Avrupa’nın en değerli firması oldu. Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk’in bu yükselişi, popüler ilacı Wegovy’i İngiltere’de piyasaya sürmesi ile gerçekleşti.

Obezite kaynaklı hastalıkları azaltmak amacıyla kilo verdiren Wegovy isimli iğnenin üreticisi Novo Nordisk, Fransız LVMH holdingini geçerek Avrupa’nın en değerli firması oldu.

Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk’in bu yükselişi, popüler ilacı Wegovy’i İngiltere’de piyasaya sürmesi ile gerçekleşti.

Pazartesi piyasaların kapanması ile birlikte firmanın hisse değeri 428 milyar dolara ulaştı.

İlaç şu an İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile özel sektörde kullanımda.

Wegovy, obezite tedavisinde haftada bir kez kullanılan, iştah azaltan ve kilo vermeye yarayan bir ilaç.

Geçen ay yapılan bir araştırmada Wegovy'nin felç veya kalp krizi riskini de azalttığı kanıtlandı. Bulguların hala gözden geçirilmesi gerekse de, uzmanlar sonuçların önemli olabileceği konusunda hemfikir.

İlacın 2021’de ABD’de onaylanmasından beri Elon Musk gibi ünlü isimlerin de iğneyi kullandığına dair haberler gündeme geldi.

Benzer etkilere sahip bir diyabet ilacı olan Ozempic, Wegovy ile beraber “mucizevi” ilaçlar olarak tarif ediliyor.

Ancak uzmanlar, ilaçların hızlı ve temelli bir çözüm olmadığını ve sağlıklı bir diyet ve egzersizin yerini alamayacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Araştırmalara göre tedaviyi bırakan çoğu kişi tekrardan kilo almaya devam etti.

‘Popüler kültürde yer edindi’

Küresel tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle İngiltere’ye yapılan teslimat da sınırlı oldu.

Novo Nordisk, üretimi artırmaya çalıştığı süre içerisinde küresel tedarikleri kısıtlamaya devam edeceğini açıkladı.

İngiltere merkezli varlık yönetimi şirketi Hargreaves Lansdown'un baş hisse senedi analisti Sophie Lund-Yates, BBC'ye yaptığı değerlendirmede şirketin “kendi başarısının kurbanı” olduğunu söyledi.

Popüler kültürde böylesine yer edinmiş bir ilaç firması görmenin sık rastlanan bir durum olmadığını belirten Lund-Yates, “Bazı insanlar ilacın doğru kullanılıp kullanılmadığına emin olunması gerektiğini söylüyor. Elbette, popüler bir ilacın gelecekte ters tepmesi olası” diye konuştu.

NHS yönergelerine göre, İngiltere’de insanlar yalnızca aşırı kilolu veya kiloyla ilgili sağlık sorunlarına sahip olmaları durumunda ilaca erişebiliyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, İngiltere’de her üç yetişkinden biri obezite sorunu yaşıyor. Bu Avrupa’daki ülkeler arasındaki en yüksek seviye.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022’de Türkiye’deki obez insan sayısı 2021’e oranla yüzde 0,9 geriledi ve 15 yaş üstü nüfus içindeki oranı yüzde 20,2’ye düştü.