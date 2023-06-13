Nijerya'da Şarbon Salgını Alarmı

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Batı Afrika alt bölgesindeki bazı komşu ülkelerde görülen şarbon salgınının Nijerya'da yayılma olasılığıyla ilgili 'alarm' verdi. Şarbon salgınının Burkina Faso, Togo, Benin ve Gana'da görüldüğü belirtilirken, halk aşı yapılmamış hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığınca, Batı Afrika alt bölgesindeki bazı komşu ülkelerde görülen şarbon salgınının Nijerya'da yayılma olasılığıyla ilgili "alarm" verildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Sekreteri Ernest Afolabi Umakhihe, şarbon salgınının Burkina Faso, Togo, Benin ve Gana'da görüldüğünü ve Batı Afrika'nın tüm alt bölgeyi risk altında bıraktığını belirtti.

Salgının, Nijerya'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulunan Umakhihe, "Şarbon genellikle evcil ve vahşi hayvanları etkiler. İnsanlar, enfekte hayvanlarla veya bozulan hayvan ürünleriyle temas ettiklerinde şarbon sporlarıyla enfekte olabilir." ifadesini kullandı.

Umakhihe, halkı şarbon aşısı yapılmamış hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Gana'nın Upper East vilayetinin Binduri bölgesinde sığır eti tüketen 11 kişinin testlerinde şarbon tespit edilmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor.

Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temasın yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden bulaşabiliyor.