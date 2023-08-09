Nijerya'da Kamuda Çalışan Doktorlar Protestoları Askıya Aldı

Nijerya'da maaşlarının ödenmemesi nedeniyle süresiz greve giden kamuda çalışan doktorlar, ülke genelinde planladıkları protestoları askıya aldı. Doktorlar, Senato Başkanı ve üst düzey yetkililerle yapılan toplantının ardından protesto kararını askıya aldıklarını duyurdu.

Nijerya'da maaşlarının ödenmemesi nedeniyle süresiz greve giden kamuda çalışan doktorlar, ülke genelinde planladıkları protestoları askıya aldı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, Senato Başkanı Godswill Akpabio ve üst düzey yetkililerle özel toplantı yaptıklarını açıkladı.

Görüşmenin ardından doktorların protesto kararını askıya aldığını kaydeden İnnocent, "Senato ile başarılı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu nedenle, (ülke genelinde) Çarşamba günü yapılması planlanan protesto askıya alındı ve bunu 72 saat sonra tekrar gözden geçireceğiz." dedi.

Nijerya'da kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 26 Temmuz'da "süresiz greve" gitmişti.

Grev nedeniyle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısı nedeniyle her hafta en az 50 doktor, yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.