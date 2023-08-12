Nijerya'da Kamuda Çalışan Doktorlar Grevi Askıya Aldı

Nijerya'da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle süresiz greve giden kamuda çalışan doktorlar, hükümetle yapılan görüşmenin ardından grevi askıya aldı. Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Orji Emeka İnnocent, yaptığı açıklamada, NARD temsilcilerinin hükümetle yaptığı görüşmede ilerleme kaydedildiğini, bu nedenle grevi askıya almaya karar verdiklerini belirtti. Doktorların bugünden itibaren işe başladığına işaret eden İnnocent, 'İki hafta içinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz. Hükümet verdiği sözleri tutmazsa yeniden greve gideceğiz.' ifadesini kullandı. Nijerya'da kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 26 Temmuz'da 'süresiz greve' gitmişti. Grev nedeniyle devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandı. NARD'a göre, Nijerya'daki kötü koşullar ve maaş sıkıntısı dolayısıyla her hafta en az 50 doktor, yurt dışında çalışmak üzere ülkeyi terk ediyor.