Nijerya'da Kamplarda Kızamık Virüsü Alarmı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Benue eyaletinde yerinden edilen kişilerin kaldığı kamplarda 10 çocukta kızamık virüsü tespit edildi.

Benue eyaletindeki Agagbe Kampı Müdürü İbaah Terna Jacob, yaptığı açıklamada, Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) doktorlarının kampta 10 çocuğun kızamık hastalığına yakalandığını saptadığını belirti.

Hastalığa yakalayan çocukların 3-7 yaşlarında olduğunu kaydeden Jacob, hastalığın yayılmasını önlemek için hükümet tarafından kampta aşı kampanyası başlatılacağını ifade etti.

Nijerya'da geçen sene yerinden edilen kişilerin kaldığı kamplarda en az 190 kişi kızamık salgınında hayatını kaybetmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.