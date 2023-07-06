Nijerya'da Doktorlar Maaş ve Çalışma Şartları İçin Hükümete 2 Hafta Süre Verdi

Nijerya'da kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ve çalışma şartlarının düzeltilmesi için hükümete 2 hafta süre verdiklerini duyurdu. Doktorlar, maaşlarına yüzde 200 zam ve ek ödemelerin yatırılmasını istiyor.

Nijerya'da kamu hastanelerinde çalışan doktorlar, maaşlarının ve çalışma şartlarının düzeltilmesi için hükümete 2 hafta süre verdiklerini duyurdu.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden (NARD) yapılan açıklamada, sorunların çözülmesi için 2 haftalık sürenin yeterli olduğu ve yeni hükümet adım atmadığı takdirde 19 Temmuz sonrasında ülkedeki sağlık sektörünün uyum içinde çalışamayacağı ifade edildi.

Maaşlarına yüzde 200 zam ve eğitim fonu gibi ek ödemelerin yatırılmasını isteyen doktorlar, mayıs ayındaki grev sonrası kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

Nijerya'da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle greve giden doktorlar, mayıs ayında hükümetle mutabakat zaptı imzalamıştı.

Mayıs sonunda göreve başlayan yeni hükümet doktorların taleplerine ilişkin adım atmamıştı.