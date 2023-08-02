Nijerya'da Difteri Salgınında Ölü Sayısı 83'e Yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, son 3 ayda difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 83'e yükseldi. Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, salgının ülkenin farklı eyaletlerine yayıldığını belirtti. Mayıs-temmuz aylarında ülke genelinde 836 difteri vakası görüldü ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e çıktı. NPHCDA, bu salgına etkili bir şekilde müdahale etmek için gerekli kaynakları seferber etti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, son 3 ayda difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, difteri salgınının ülkenin farklı eyaletlerine yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Mayıs-temmuz aylarında ülke genelinde 836 difteri vakasının görüldüğünü kaydeden Shuaib, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e çıktığını söyledi.

Shuaib, NPHCDA'nın Federal Sağlık Bakanlığı ve diğer ortaklarla işbirliği içinde bu salgına etkili bir şekilde müdahale etmek için gerekli tüm kaynakları seferber ettiğini aktardı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.